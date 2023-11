Stand: 14.11.2023 16:39 Uhr Bald Erstaufnahme von Geflüchteten in Ehra-Lessien

In der ehemaligen Kaserne in Ehra-Lessien sollen neue Plätze für die Erstaufnahme von Geflüchteten entstehen. Wie die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen am Dienstag mitgeteilt hat, gibt es hierzu Gespräche zwischen dem Land und dem Landkreis Gifhorn. Da diese noch liefen und zudem baurechtliche Prüfungen notwendig seien, gebe es noch keinen Zeitplan. Auch zur Zahl der Plätze machte die Behörde noch keine Angaben. Sie kündigte eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger nach Abschluss der Verhandlungen an. Teile des Geländes nutzt der Landkreis den Angaben zufolge bereits als Gemeinschaftsunterkunft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration