Stand: 16.01.2019 09:00 Uhr Bahnhof Holzminden soll behindertengerecht werden

Das Bahnhofsgelände in Holzminden soll modernisiert und behindertengerecht umgebaut werden. Die Deutsche Bahn hat am Dienstagabend entsprechende Pläne im Bauausschuss der Stadt vorgestellt. Demnach werden Bahnsteige um etwa 40 Zentimeter erhöht und Rampen für Rollstuhlfahrer gebaut. Baubeginn soll in etwa zwei Jahren sein. Die Bahn rechnet mit Kosten in Höhe von etwa 5,5 Millionen Euro. Auch der Bahnhof in Stadtoldendorf soll modernisiert werden. Dort könnten die Arbeiten schon im nächsten Frühjahr beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.01.2019 | 09:30 Uhr