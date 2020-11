Stand: 08.11.2020 14:04 Uhr Bahn-Mitarbeiter bietet gestohlenes Werkzeug im Internet an

Die Bundespolizei hat offenbar einen Bahn-Mitarbeiter überführt, der gestohlenes Werkzeug im Internet verkaufen wollte. Nach Angaben eines Sprechers entdeckten die Beamten am Sonnabend bei der Durchsuchung der Wohnung des 42-Jährigen im Landkreis Peine das Diebesgut. Der Handwerker arbeitet in der Braunschweiger Werkstatt der Bahn. Seit einem halben Jahr verschwanden dort immer wieder Werkzeuge und Materialien. Sein Arbeitgeber war durch eine Anzeige in einem Internet-Portal auf den mutmaßlichen Dieb aufmerksam geworden. Es war ein hochwertiger Akku-Staubsauger zum Verkauf angeboten worden, der aus dem Bestand in Braunschweig stammt. Der 42-Jährige ist wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt. Die Schadenshöhe liegt nach einer ersten Schätzung mindestens im hohen vierstelligen Bereich.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.11.2020 | 14:00 Uhr