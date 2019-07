Stand: 24.07.2019 13:44 Uhr

Badeunfälle: Vermisster ebenfalls tot

Nachdem ein 26-Jähriger im Oberharz an den Folgen eines Badeunfalls gestorben ist, haben Polizeitaucher am Mittwoch einen 20-Jährigen tot aus dem Tankumsee bei Isenbüttel im Landkreis Gifhorn geborgen. Ein Spürhund in einem Polizeiboot hatte angeschlagen, woraufhin ein Taucher die Leiche des jungen Mannes schließlich im See entdeckte. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus Braunschweig am Dienstagabend mit einem Bekannten im Tankumsee geschwommen. Gegen halb neun hatte dieser Bekannte den 20-Jährigen aus den Augen verloren. Elf Taucher und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera waren im Einsatz. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.

Mann stirbt nach Badeunfall im Oberharz 24.07.2019 10:00 Uhr Bei Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) ist ein Mann beim Baden plötzlich untergegangen. Er wurde vom Rettungsdienst reanimiert, starb jedoch später im Krankenhaus.







26-Jähriger stirbt im Krankenhaus

In Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) war nach Angaben der Polizei ein 26-Jähriger am Dienstagabend beim Schwimmen in einem Teich plötzlich untergegangen. Rettungsversuche anderer Badegäste scheiterten, schließlich wurde der 26-Jährige von Feuerwehrtauchern aus dem gut fünf Meter tiefen Wasser geborgen. Der Rettungsdienst konnte ihn zunächst wiederbeleben. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, starb dort aber später in der Nacht zu Mittwoch.

