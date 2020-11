Bad Sachsa wählt am Sonntag seinen Bürgermeister Stand: 17.11.2020 14:56 Uhr Am Sonntag stimmt Bad Sachsa über seinen neuen Verwaltungschef ab. Bereits seit Jahren ist die Stadt am Harzer Südrand ohne Bürgermeister. Das wird sich nun ändern.

Zur Abstimmung stehen Daniel Quade (FDP), Frank Kellner (SPD) und Sven Jung (CDU). Ob einer der Kandidaten die nötige Mehrheit bekommt und gleich in der ersten Runde das Rennen macht, entscheidet sich mit dem Kreuz der Bürgerinnen und Bürger. Das Ergebnis finden Sie am Sonntagabend an dieser Stelle. Eine mögliche Stichwahl würde dann zwei Wochen später, also am 6. Dezember, stattfinden.

Ende der Fusionsgespräche bringt die Wahl

Wegen der Fusionsgespräche mit der Stadt Bad Lauterberg und der Gemeinde Walkenried war das Amt nach dem Ausscheiden des letzten Bürgermeisters zunächst nicht wieder besetzt worden. Dieser Zusammenschluss ist mit dem Bürgerentscheid aus dem Juni vom Tisch. Die Mehrheit der Menschen in Bad Sachsa stimmte gegen die Fusion.

Für alle drei Bürgermeister-Kandidaten steht die Zukunft der Stadt nach nunmehr zwei Jahren ohne Amtsinhaber im Fokus.

