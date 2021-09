Stand: 17.09.2021 10:14 Uhr Bad Sachsa erinnert an Kinder der Hitler-Attentäter

Zwei Tage lang will der Förderverein Heimatmuseum Bad Sachsa an ein trauriges Kapitel in der Geschichte der Stadt erinnern. Im Juli 1944, nach dem Attentat auf Adolf Hitler, wurden 46 Kinder der Attentäter ins Borntal bei Bad Sachsa verschleppt. An diesem Wochenende wird ein Dokumentarfilm dazu gezeigt, es gibt Diskussionen mit den Überlebenden. Am Sonntag folgt ein Rundgang über das Gelände, auf dem noch immer einige Häuser stehen, in denen die Kinder 1944 untergebracht waren.

