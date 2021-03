Stand: 30.03.2021 08:27 Uhr Bad Sachsa: Rathaus wegen Corona-Fall geschlossen

Das Rathaus in Bad Sachsa macht wegen eines Corona-Falls eine Woche dicht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Seit heute sind alle Beschäftigten zuhause. In der Stadtverwaltung sind Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Ausgangspunkt des Ausbruchs war offenbar eine öffentliche Sitzung des Bauausschusses am 18.März. Die war gut besucht, weil es um das Thema "Gipsabbau im Südharz" ging. Alle Teilnehmer müssen in Quarantäne. Das Gesundheitsamt verfolgt rund 50 Kontakte nach.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.03.2021 | 07:30 Uhr