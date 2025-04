Stand: 15.04.2025 14:22 Uhr Bad Sachsa: Auch gegen Bürgermeister wird ermittelt

Im Fall von möglicher Untreue in der Stadtverwaltung von Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen neun Beschäftigte. Den Angaben zufolge geht es um Vorwürfe der Untreue und der Korruption. Im Januar hatte es wegen des Verdachts eine Razzia im Rathaus und mehreren Ämtern gegeben. Unter den neun Beschuldigten ist auch der Bürgermeister Daniel Quade (FDP). Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem NDR Niedersachsen am Dienstag. Zuerst hatte der "Harzkurier" berichtet. Quade schrieb auf Nachfrage des NDR, dass er die Ermittlungen als verantwortlicher Vorgesetzter nachvollziehbar finde. Bis heute hätten sich aber keine Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht ergeben, so Quade. Das gesamte Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Wie lange noch ermittelt wird, konnte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht sagen.

