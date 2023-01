Stand: 04.01.2023 08:02 Uhr Bad Lauterberg: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Ein Feuer hat in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Laut Polizei brach der Brand am Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache im Dachstuhl des Hauses aus. Die sechs Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Das Haus ist durch das Feuer und das Löschwasser jedoch unbewohnbar geworden. Die Stadt Lauterberg sorgte dafür, dass die Bewohner in Notunterkünften untergebracht wurden. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren bis Mittwochmorgen mit Löschen beschäftigt.

