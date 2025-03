Stand: 13.03.2025 08:11 Uhr Bad Lauterberg: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz in Innenstadt aus

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag in der Innenstadt von Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Den Angaben zufolge war das Feuer in einer Garage ausgebrochen und hatte sich schnell auf angrenzende Wohnhäuser ausgebreitet. Um den Brand in der verwinkelten Bebauung zu löschen, setzte die Feuerwehr demnach mehrere Drehleitern ein. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte brachten nach eigenen Angaben vorsorglich zwei Katzen aus einem Nachbargebäude in Sicherheit. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.03.2025 | 06:30 Uhr