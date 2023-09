Bad Harzburgs kreative Suche nach neuen Einwohnern Stand: 14.09.2023 07:48 Uhr Bad Harzburg will wieder wachsen - mit besonderen Kampagnen: auf der größten Auswanderermesse in den Niederlanden etwa oder mit einer 100-Euro-Prämien-Aktion. Nun wirbt die Stadt in Braunschweig für sich.

von Sabine Hausherr

"Kinder erwachsen? Garten beschwerlich? Haus zu groß? Dann lernen Sie Bad Harzburg als Ihre neue, naturnahe und sichere Heimat ohne Problemstadtteile kennen und begleiten Sie uns bei einer Informationsfahrt für umzugswillige, zukünftige Neubürgerinnen und Neubürger!"

So hat die Stadt Bad Harzburg vor einigen Wochen in der Braunschweiger Zeitung geworben, gerichtet an die Generation 55+. Innerhalb von zwei Tagen waren alle 53 Plätze im Reisebus ab Braunschweig ausgebucht, berichtet Tobias Brandt von der Wirtschaftsförderung in Bad Harzburg. "Wir hätten noch mehr Reisebusse füllen können", zeigt er sich mit der Werbeaktion zufrieden. Im Referat für Wirtschaftsförderung scheint man sich Gedanken zu machen - und probiert immer wieder mal etwas Neues aus.

Die Vorteile? Kurpark, Tennis - und Golfplätze und viel Natur

Doch warum spricht man ausgerechnet ältere Menschen an? Schließlich ist jetzt schon jeder Dritte Einwohner in Bad Harzburg über 65. "Bad Harzburg bietet als Kurstadt gerade für diese Generation ein ideales Lebensumfeld", sagt Tobias Brandt. "Mit Kurpark, Tennis - und Golfplätzen und der vielen Natur hat man viele gute Freitzeitbeschäftigungen." Außerdem sehnten sich gerade Ältere nach einem ruhigeren und naturnahen Leben und stünden in diesem Alter vor der Entscheidung, ob sie sich im Alter noch mal räumlich verändern wollen.

Nur noch 22.000 Menschen leben in Bad Harzburg

Brandt betont aber ausdrücklich: "Wir freuen uns natürlich genauso über junge Familien, die hierher ziehen", sagt er. Man habe auch sehr viele attraktive Neubaugebiete im Angebot. Willkommen sei jeder in Bad Harzburg. Und diese Willkommenskultur hat die Stadt auch nötig: In den vergangenen 20 Jahren hat die Stadt rund sieben Prozent der Einwohner verloren. Mittlerweile liegt die Einwohnerzahl noch bei etwa 22.000 Menschen.

Bei Kaffee und Kuchen die Kurstadt schmackhaft machen

Doch das könnte sich vielleicht schon bald ändern. Denn 53 möglicherweise Umzugswillige machen sich am Mittwoch auf den Weg nach Bad Harzburg. Los geht es um 8.30 Uhr am Braunschweiger Hauptbahnhof. Von dort geht es mit dem Reisebus direkt in die Wandelhalle. Dort wartet der Bürgermeister und begrüßt die Gäste. Bei einer gemeinsamen Stadtführung und einer Seilbahnfahrt auf den Burgberg soll den potenziellen Neubürgerinnen und Neubürgern bei Mittagsimbiss und Kaffee und Kuchen der beschauliche Ort im Harz schmackhaft gemacht werden. Bereits auf der Fahrt von Braunschweig nach Bad Harzburg bekommen sie Informationen über die Kurstadt: Wie hoch sind die Mieten in Bad Harzburg? Wie viel Geld braucht man, um eine Immobilie zu kaufen? Wie sieht es mit der ärztlichen Versorgung aus?

Bad Harzburg als Tor zum Harz

Zwischen 2015 und 2019 hatte die Stadt Bad Harzburg schon einmal solche Bustouren für Bürger aus Braunschweig organisiert. Auch damals war die Nachfrage sehr groß. Vermutlich auch, weil Bad Harzburg nur knapp 50 Kilometer von Braunschweig entfernt liegt und für Braunschweiger praktisch das Tor zum Harz ist.

Niederländer und der Traum vom eigenen Hotel im Harz

Tobias Brandt jedenfalls ist zuversichtlich, dass die ungewöhnliche Werbemaßnahme langfristig Früchte trägt. Auch bei der Auswanderermesse im Jahr 2019 habe man danach 40 konkrete Anfragen von Holländern im Gepäck gehabt, die gerne in den Harz ziehen würden. Die meisten von ihnen hätten den Traum von einem eigenen Hotel im Harz, sagte damals ein Vertreter der Stadtverwaltung.

Mal sehen, was die künftigen Neubürgerinnen und Neubürger so für Pläne haben.

