Stand: 04.05.2021 21:09 Uhr Bad Harzburgerin pfeift Champions-League-Finale der Frauen

Die gebürtige Bad Harzburgerin Riem Hussein wird als Schiedsrichterin am 16. Mai das Finale der Frauen-Champions-League zwischen dem FC Chelsea, der sowohl Bayern München als auch den VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb geworfen hat, und dem FC Barcelona leiten. Wie die Europäische Fußball-Union am Dienstag bekannt gab, wird zudem Katrin Rafalski (Bad Zwesten) als Assistentin in Göteborg dabei sein. Die 40-jährige Hussein waren bereits 2017 als vierte Offizielle beim Finale der Königsklasse im Einsatz. Vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) wurde sie dreimal als Schiedsrichterin des Jahres (2013, 2016, 2020) ausgezeichnet. Seit 2005 ist Hussein DFB-Unparteiische, 2015 wurde sie nach Bibiana Steinhaus zweite Schiedsrichterin im deutschen Männer-Profifußball und gehörte bei der EM 2017 und der WM 2019 den Referee-Teams an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.05.2021 | 19:00 Uhr