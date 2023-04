Stand: 27.04.2023 08:12 Uhr Bad Harzburg: Taucher bergen Vermissten tot aus Marineteich

Ein seit Dienstag vermisster Mann im Landkreis Goslar ist tot. Polizeitaucher bargen gestern die Leiches des 83-Jährigen aus dem Marienteich in Bad Harzburg. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte zuvor zwei Tage lang versucht, den vermissten Mann ausfindig zu machen. An Land suchten Polizei und Feuerehr mit Spürhund, aus der Luft mit Hubschrauber und Drohne, im Marineteich mit Taucher nach dem 83-Jährigen. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Der Vermisste aus Bad Harzburg ist tot. Die Todesursache ist laut Polizei noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.04.2023 | 08:30 Uhr