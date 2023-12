Stand: 22.12.2023 07:47 Uhr Bad Harzburg: 75 Kilometer Kupferkabel geklaut

Im Bad Harzburger Ortsteil Westerode (Landkreis Goslar) sind 75 Kilometer ummantelte, verzinnte Kupferkabel aus einem Solarpark gestohlen worden. Wie die die Polizei mitteilt, durchtrennten die unbekannten Täter einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Die Tat müsse bereits zwischen dem 11. und 19. Dezember passiert sein. Der Schaden belaufe sich auf rund 200.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Diebstahls und ermittelt weiter. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon (05322) 554 80 oder per E-Mail an poststelle@pk-bad-harzburg.de.

