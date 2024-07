Stand: 31.07.2024 08:49 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr: Leer stehendes Gebäude in Flammen

In Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) ist am frühen Montagnachmittag in einem leer stehenden Haus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr Northeim setzten Nachbarn aufgrund einer gut sichtbaren Rauchsäule einen Notruf ab. Rund 180 Einsatzkräfte kamen zum Brandort in unmittelbarer Nähe zur Dorfkirche.

Ein Bienenstock an der Fassade stellte die Feuerwehrleute vor eine besondere Herausforderung. Sie riefen einen Imker hinzu, um abzuklären, ob der Stock entfernt werden müsse. Die Entscheidung: Der Bienenstock bleibt hängen - und letztlich flogen die Bienen dann von selbst davon. Laut Stadtbrandmeister Kai-Uwe Roßtock hatten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten aber noch bis zum Abend.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.07.2024 | 07:30 Uhr