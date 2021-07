Stand: 10.07.2021 12:53 Uhr Bad Gandersheim: 63-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) ist ein 63 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann am Freitagnachmittag von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte sein Wagen mit einem Transporter zusammen. Möglicherweise habe der Autofahrer einen gesundheitlichen Notfall erlitten und deshalb die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte eine Polizeisprecherin mit.

