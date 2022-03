Baby zu Tode geschüttelt: Dreieinhalb Jahre Haft für Vater Stand: 17.03.2022 10:59 Uhr Wegen des gewaltsamen Todes seiner zwei Monate alten Tochter muss ein Mann für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Braunschweig verurteilte ihn wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Der 31-Jährige sei nach Überzeugung der Strafkammer für den Tod des Babys durch Schütteln verantwortlich, sagte der Richter am Donnerstag im Landgericht. Nach Überzeugung des Gerichts habe der Mann aus Bad Harzburg in einer Nacht im Januar 2020 schüttelte der Vater nach Überzeugung des Gerichts seine kleine Tochter so sehr geschüttelt, dass diese wenig später im Krankenhaus starb. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Revision ist möglich.

Richter glaubt Schilderungen des Angeklagten nicht

Beim Prozessauftakt hatte der Angeklagte zunächst bestritten, seiner Tochter Gewalt angetan zu haben. Später räumte er ein, das Kind geschüttelt zu haben. Allerdings habe er das Mädchen damit retten wollen. Der Richter bezeichnete die Schilderungen des Mannes während des Verfahrens als "nicht glaubhaft". Ein Motiv für die Tat sei aber offengeblieben.

