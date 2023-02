Baby in Einkaufstasche: Pflegefamilie kümmert sich um Jungen Stand: 13.02.2023 12:59 Uhr Ein Ende Januar in einem Kunststoffbeutel in Braunschweig entdeckter Säugling wird zurzeit von Pflegeeltern betreut. Die Polizei sucht weiter nach der Mutter des Jungen.

Dem Baby gehe es gut, sagte ein Sprecher der Stadt Braunschweig am Montag. Das Kind lebe in einer Pflegefamilie und habe einen Amtsvormund. Nun werde ein Adoptionsverfahren eingeleitet, hieß es weiter. Eine 60-jährige Frau hatte den neugeborenen Jungen auf dem Heimweg gefunden. Er lag demnach in einer Einkaufstasche vor einem Mehrfamilienhaus in ihrem Wohnviertel im Stadtteil Rüningen.

Ausgesetzter Junge: Polizei sucht mit Fotos nach Hinweisen

Wer das Baby abgelegt hat, ist laut Staatsanwaltschaft weiter unklar. Auch Spuren zur Mutter gebe es nicht. Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge mehreren Hinweisen nachgegangen. Diese hätten jedoch nichts erbracht, wie ein Sprecher NDR Niedersachsen sagte. Möglicherweise werde die Öffentlichkeitsfahndung noch einmal ausgeweitet. Bisher haben die Ermittler Fotos von Decken und Laken veröffentlicht, in die der Junge eingewickelt war sowie einen Einkaufsbeutel mit der Aufschrift "Blume 2000". Die Polizei geht davon aus, dass das Baby am 29. Januar am späten Nachmittag vor dem Haus abgelegt wurde. Bei ihm habe ein handgeschriebener Zettel mit der Bitte gelegen, das Kind in einer Babyklappe abzugeben.

