Stand: 25.08.2021 10:24 Uhr BUND hält an Salz-Grenzwerten für Werra und Weser fest

Nicht noch mehr Salz in Werra und Weser - das fordern Umweltschützer. Sie kritisieren, dass der Düngemittelhersteller K+S in einem Änderungsantrag einige der Grenzwerte überraschend nach oben angepasst habe. Deshalb fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Umweltverträglichkeit erneut zu prüfen - es dürfe keine Genehmigung im Schnellverfahren geben. Die strengen Grenzwerte, auf die sich die Bundesländer entlang von Werra und Weser vor fünf Jahren geeinigt haben, müssten eingehalten werden, so die Umweltschützer.

