BIG UP 2024: Start-ups aus Norddeutschland treffen Investoren Stand: 05.09.2024 06:41 Uhr In ganz Braunschweig präsentieren sich heute zur BIG UP 2024 Start-ups. Ihr Ziel: potenzielle Investoren kennenlernen. Denn um Erfolg zu haben, brauchen sie Geld.

Mit dem Start-up Festival soll laut Veranstaltenden die gesamte Start-up Szene Norddeutschlands zusammengebracht werden. 24 Start-ups sollen sich vorstellen, Ziel der Veranstaltung sei es, Investoren und Gründende zusammenzubringen. Alles drehe sich um Innovation und Kooperation, "denn dass Start-ups zum richtigen Zeitpunkt auch genug Geld zur Verfügung haben, ist elementar für deren Erfolg", sagt Fabian Kappel von der Braunschweig Zukunft, die die BIG UP 2024 organisiert.

Innovation und Kooperation bei dem Start-up-Festival

An vier verschiedenen Orten in der Stadt werde es Start-up Pitches, Workshops und Impulsvorträge geben. Höhepunkt sei die Abschlussparty in der Walhalla-Skatehalle. Dort finden laut den Veranstaltenden drei Wettbewerbe statt. Die Gewinner-Start-ups können danach sich und ihre Innovationen präsentieren.

Start-ups in Niedersachsen suchen Investoren

Laut Niedersächsischem Start-up Monitor wurden 2023 in Niedersachsen insgesamt 141 neue Firmen gegründet - ein Anstieg von zwölf Prozent. In fast allen anderen Bundesländern ging die Zahl dagegen im vergangenen Jahr zurück. Im Bundesvergleich hat der Deutsche Start-up Monitor 2023 allerdings ergeben, dass es die meisten Start-ups in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern gibt, während Niedersachsen nur auf dem 11. Platz landet. "Das Hauptproblem ist, dass es in Niedersachsen für viele Start-ups noch zu schwierig ist, frisches Kapital und geeignete Investoren zu finden", sagt Johanna Hess, Mitglied im Start-up-Beirat des Landes Niedersachsen. Die BIG UP finde statt, um genau dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

