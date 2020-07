Stand: 30.07.2020 12:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

BGH-Urteil: VW-Vielfahrer gehen wohl leer aus

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem weiteren Urteil zum VW-Dieselskandal Vielfahrern wenig Hoffnung auf Schadenersatz gemacht. Es könne passieren, dass vom zu erstattenden Kaufpreis nach Anrechnung der zurückgelegten Kilometer nichts mehr übrig bleibe, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag. Das sei zumutbar: Zwar sei den Kunden durch den Kauf der Autos mit manipulierten Abgasanlagen ein finanzieller Schaden entstanden. Dieser aber sei durch die langjährige Nutzung bereits vollständig ausgeglichen.

Der BGH wird im Laufe des Tages noch drei weitere Entscheidungen bekannt geben. Es geht dabei unter anderem um einen möglichen Schadenersatz für Kunden, die ihr Fahrzeug nach dem Bekanntwerden des Abgasskandals im Herbst 2015 gekauft haben. VW zufolge geht es um 10.000 offene Verfahren. Außerdem will der BGH in zwei Fällen über die Zahlung sogenannter Deliktszinsen Urteile fällen.

BGH bestätigt OLG-Entscheidung

Im ersten Fall hatte ein VW-Passatfahrer geklagt. Sein Wagentacho zeigt mittlerweile rund 255.000 Kilometer an. Zuvor hatte das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig geschätzt, dass ein durchschnittlicher Passat nur 250.000 Kilometer schafft. Damit sei die Laufleistung ausgeschöpft. Der BGH bestätigte nun dieses Urteil.

Videos 03:37 NDR Info Volkswagen muss Diesel-Fahrer entschädigen NDR Info Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Der Autokonzern Volkswagen muss Auto-Besitzern Geld erstatten, die sich einen vom Abgas-Skandal betroffenen Diesel gekauft haben. Video (03:37 min)

Diesel nach Skandal gekauft, haftet VW trotzdem?

Heute soll auch die Frage geklärt werden, ob auch VW-Kunden einen Entschädigungsanspruch haben, die ihren VW nach Bekanntwerden des Skandals Ende September 2015 gekauft hatten. Der Kläger, dessen Muster-Fall der BGH nun entscheidet, hatte seinen VW-Diesel erst im August 2016 gekauft. Das Gericht in Rheinland-Pfalz hatte deshalb zugunsten des Autobauers entschieden. Im Kern geht es darum, ob VW zu diesem Zeitpunkt noch vorsätzliche sittenwidrige Schädigung vorgeworfen werden kann: Schließlich habe zu dem Zeitpunkt jeder wissen können, worauf man sich beim Kauf eines VW-Diesels einlässt. Volkswagen war am 22. September 2015 mit einer Ad-hoc-Mitteilung für die Börse und einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit gegangen. Seither war das Thema über Monate hinweg in den Medien. VW hatte seinerzeit auch eine Internetseite eingerichtet, auf der Autobesitzer überprüfen konnten, ob auch ihr Wagen betroffen ist.

Schuldet VW Käufern Deliktzinsen?

Ein weiterer wichtiger Punkt für VW sind die sogenannten Deliktszinsen. Deliktszinsen können fällig werden, wenn jemand einem anderen eine Sache oder Geld "entzieht". Klassischer Fall ist ein Diebstahl. Im Dieselskandal geht es - vereinfacht - um die Frage, ob VW getäuschten Käufern neben dem Schadenersatz Zinsen auf das in das Auto gesteckte Geld schuldet. Einer Klägerin hatten die Gerichte der Vorinstanzen rund 3.000 Euro Schadenersatz zugesprochen. Das Oberlandesgericht Oldenburg schlug noch einmal gut 1.800 Euro an Zinsen auf.

Grundsatzurteil des BGH fiel im Mai

Basis für die aktuellen Entscheidungen ist das Karlsruher Urteil vom 25. Mai. Demzufolge war der Einsatz illegaler Abgastechnik in Millionen Dieselfahrzeugen sittenwidrig. Dadurch wurde höchstrichterlich festgestellt, dass den Käufern ein Schaden entstanden ist. Autobesitzer, die noch mit VW vor Gericht streiten, können ihren Wagen zurückgeben und das Geld dafür einfordern. Mit einer Einschränkung: Sie müssen sich die zurückgelegten Kilometer anrechnen lassen.

240.000 Kunden inzwischen entschädigt

In vielen Fällen hat VW die Entschädigungszahlungen an Kunden inzwischen offenbar geklärt. In rund 240.000 Fällen seien insgesamt mehr als 750 Millionen Euro überwiesen worden, hatte der Konzern Ende Juni mitgeteilt.

Weitere Informationen Diesel-Skandal: Zwei Schadenersatz-Klagen vor BGH Der Bundesgerichtshof hat sich erneut mit Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern gegen VW befasst. Es ging unter anderem um mögliche Zinszahlungen an die Kläger. (28.07.2020) mehr Abgasskandal: VW droht Niederlage vor dem BGH Vor dem Bundesgerichtshof wird erstmals eine Klage eines vom VW-Abgasskandal betroffenen Diesel-Käufers verhandelt. Dabei wurde deutlich: Die Richter haben eine klare Tendenz. (05.05.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.07.2020 | 12:00 Uhr