Stand: 16.09.2023 12:15 Uhr B6: Betrunkener Autofahrer schläft an Ampel ein und verursacht Stau

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitag auf der Bundesstraße 6 bei Liebenburg (Landkreis Goslar) einen Stau verursacht. Der 53-Jährige sei in seinem Auto vor einer Ampel eingeschlafen, teilte die Polizei am Samstag mit. Da das Auto auch bei Grün nicht weiterfuhr, sei ein anderer Fahrer zu dem Wagen gegangen. Dort habe er den schlafenden Mann geweckt. Da der andere Autofahrer den Verdacht hatte, dass der 53-Jährige betrunken sein könnte, sei eine Polizeistreife hinzugerufen worden. Ein freiwilliger Alkoholtest habe einen Wert von 1,58 Promille ergeben. Gegen den 53 Jahre alten Mann wurde laut Polizei ein Verfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde demnach sichergestellt.

