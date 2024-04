Stand: 02.04.2024 12:37 Uhr B241 gesperrt: 300 Liter Diesel aus Lkw ausgelaufen

Nach einem Unfall mit einem Lastwagen am Dienstagvormittag ist die B241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) derzeit in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist bei einer Kollision der Tank des Lasters aufgerissen worden - bis zu 300 Liter des Kraftstoffes seien ausgelaufen. Auch die Untere Wasserbehörde sei vor Ort, um ein Versickern des Diesels im Erdreich zu verhindern, so ein Polizeisprecher. Es sei bereits absehbar, dass das Erdreich auf einer Länge von rund 150 Metern ausgehoben werden müsse. Ein Bagger werde aber erst am Nachmittag an der Unfallstelle ankommen, so der Sprecher weiter. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min