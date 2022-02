Stand: 17.02.2022 21:47 Uhr Autostadt: 52-Jähriger stürzt von Hallendach und stirbt

Ein Mann ist in der Autostadt in Wolfsburg - dem Kunden- und Ausstellungszentrum von Volkswagen - bei Wartungsarbeiten ums Leben gekommen. Laut Polizei fiel der 52-jährige Beschäftigte eines Dienstleistungsbetriebs am Donnerstag vom Dach der großen Halle "Konzernforum". Warum er fast 20 Meter tief abstürzte, muss noch näher ermittelt werden. Die Innenseite des Daches liegt hoch über dem offenen Eingangsbereich der Autostadt. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.

