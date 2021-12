Stand: 06.12.2021 11:27 Uhr Autos ausgebrannt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Wolfsburg sind im Stadtteil Westhagen in der Nacht zu Montag zwei abgestellte Autos durch ein Feuer zerstört worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 30.000 Euro und geht von Brandstiftung aus. Ein Zusammenhang zu mehreren in der vergangenen Woche in den Stadtteilen Westhagen, Mörse und am Laagberg in Brand gesetzten Müllcontainern werde nicht ausgeschlossen, teilte ein Sprecher mit. Die Beamten hoffen auf Zeugen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (05361) 46 460 entgegen.

