Automatensprengung in Torfhaus: Großes Glück für die Geisel Stand: 15.01.2023 13:11 Uhr In Torfhaus (Landkreis Goslar) haben drei Täter in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten gesprengt. Auf der Flucht brachten sie in Braunlage eine Frau in ihre Gewalt und stahlen ihr Auto.

Nachdem die Täter in Braunlage einen Unfall mit ihrem eigenen Fluchtfahrzeug hatten, warteten sie mehrere Stunden und lauerten dann gegen 8 Uhr einer Anwohnerin auf, die zum Einkaufen fahren wollte. Nach Angaben der zentral zuständigen Staatsanwaltschaft Osnabrück drängten sie die 68-Jährige in ihr Auto und fuhren mit ihr davon. Ein Einsatzkommando der Polizei konnte die Flucht der drei mutmaßlichen Täter und somit auch die Geiselnahme eine halbe Stunde später in Osterode beenden. Die 68-Jährige blieb bei dem Zugriff der Polizei unverletzt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Alexander Retemeyer, sagte dem NDR in Niedersachsen, er gehe davon aus, dass die Geisel die Flüchtenden bis in den Raum Utrecht in den Niederlanden begleiten sollte: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Frau vorher freilassen wollten." Utrecht sei ein Schwerpunkt der Automatenaufsprenger-Gruppen, so Retemeyer.

Geiselnahme: Ermittler sprechen von einer "neuen Gefährdungslage"

Retemeyer sieht in der Geldautomaten-Sprengung mit anschließender Geiselnahme "eine völlig neue Gefährdungslage". Die Festgenommenen wurde nach Auskunft des Sprechers nach Osnabrück überstellt. Die polizeilichen Ermittlungen führe die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig, heißt es. Diese werde unter anderem prüfen, ob die Verdächtigen auch für weitere Taten infrage kommen.

Automatensprengung in Torfhaus: Höhe der Beute noch unklar

Der Geldautomat und das angrenzende Gebäude wurden durch die Explosion erheblich beschädigt. Zur Höhe der entwendeten Beute konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

