"Autogipfel" befasst sich mit Wandel zur E-Mobilität Stand: 17.11.2020 17:32 Uhr Am Abend berät Kanzlerin Merkel mit Vertretern der Autoindustrie, Landespolitikern und Gewerkschaftern über die Zukunft der Branche. Aus Niedersachsen ist Ministerpräsident und VW-Aufseher Weil dabei.

Im Mittelpunkt des Spitzengesprächs steht ein Thema, in das Volkswagen in kommenden Jahre viel Geld investieren will: die E-Mobilität. Bis 2025 hat der Konzern die Ausgaben für Alternativantriebe und Digitales auf 73 Milliarden Euro aufgestockt - fast die Hälfte der Gesamtinvestitionen von 150 Milliarden Euro. Allein in die niedersächsischen Standorte Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Osnabrück und Emden sollen in diesem Zeitraum mehr als 16 Milliarden Euro fließen.

VW pocht auf Ausbau des Ladenetzes

Angesichts dieser Zahlen ist nachvollziehbar, das Volkswagen vor dem "Autogipfel" an die Politik appelliert hat, den Ausbau des Ladenetzes für Elektrofahrzeuge deutlich stärker zu fördern. Insbesondere bei der öffentlichen Infrastruktur gebe es noch großen Erweiterungsbedarf, sagte E-Mobilitäts-Vorstand Thomas Ulbrich. Mit den neu dazugekommenen Fahrzeugen sei die Ladeinfrastruktur ausgereizt. "Wenn, wie von Branchenverbänden angestrebt, bis zum Jahr 2025 bis zu vier Millionen Elektro- oder Hybridautos auf den Straßen sein sollen, brauche das Land mindestens 300.000 öffentliche Ladepunkte", so Ulbrich. Aktuell gibt es lediglich rund 30.000.

Weil sieht Politik in der Pflicht

Ministerpräsident Stephan Weil will die aufgestockten Investitionen von Volkswagen in alternative Antriebe auch als Ansporn an die Politik verstanden wissen. Man brauche mehr Anstrengungen beim Aufbau eines EU-weiten Ladenetzes für E-Autos und einen koordinierten Ausbau der erneuerbaren Energien, sagte der SPD-Politiker im Vorfeld des "Autogipfels". "Der VW-Konzern zeigt, dass er bereit und in der Lage ist, die ohnehin schon rasch fortschreitende Transformation noch einmal zu beschleunigen", so Weil, der als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat sitzt.

Union und SPD für Verlängerung von Kaufprämien

Vor dem Spitzengespräch haben sich auf Bundesebene Union und SPD dafür ausgesprochen, Kaufprämien für Elektroautos zu verlängern. Diese Förderung habe zu einem erkennbaren Sinneswandel bei Verbrauchern und Herstellern geführt, sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Die Regierung müsse nun für Kontinuität sorgen. Die Verlängerung der E-Auto-Prämie, über die Autokäufer einen Zuschuss von bis zu 9.000 Euro bekommen können, hatten zuvor auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie die CSU gefordert - und zwar von bislang 2021 bis 2025. Eine Vorlage des Kanzleramts, die noch nicht mit allen Ministerien abgestimmt war, stellte für die E-Auto-Prämie eine weitere Milliarde Euro in Aussicht, ebenso für die Lkw-Förderung - davon 500 Millionen für Unternehmen und ebenso viel für öffentliche Anschaffungen.

