Autofahrerin nimmt Schulbus die Vorfahrt - 16 Kinder verletzt

In Holzminden sind am Dienstagmorgen 16 Kinder zum Teil schwer verletzt worden. Ersten Angaben zufolge hatte eine 26 Jahre alte Autofahrerin einem Schulbus die Vorfahrt genommen. Der Busfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei wurden laut Polizei zwei Kinder schwer verletzt, 14 weitere erlitten leichte Verletzungen. Die 26-Jährige setzte ihre Fahrt daraufhin fort. Der Bus fuhr zunächst bis zu einem Schulgelände im Ort Bevern, wo die Kinder versorgt wurden, wie die Polizei mitteilte. Später seien alle 16 Betroffenen in Arztpraxen und Krankenhäuser gebracht worden. Die Autofahrerin wurde bereits ausfindig gemacht, wie es weiter hieß. Die Ermittlungen dauern demnach an. Die Polizei bittet weitere mögliche Verletzte, sich unter der Telefonnummer (05531) 95 80 zu melden.

