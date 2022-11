Stand: 18.11.2022 10:36 Uhr Autofahrer verursacht Unfall - und schläft danach ein

Auf einen Autofahrer in Dedelstorf (Landkreis Gifhorn) hat ein Unfall offenbar beruhigende Wirkung gehabt: Der 58-Jährige war am späten Mittwochabend im Ortsteil Oerrel mit seinem Wagen gegen eine hölzerne Bank gefahren und diese leicht beschädigt. Als die alarmierte Polizei eintraf, fanden sie den Mann schlafend in seinem Auto, dessen Motor noch lief. Nach dem Aufwecken des Mannes bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,51 Promille. Die Polizei stellte darauf den Führerschein des Mannes sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Zudem wurde dem 58-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

