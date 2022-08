Stand: 08.08.2022 08:38 Uhr Autofahrer missachtet Überholverbot - Radfahrer stirbt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 414 im Landkreis Northeim ist ein Radfahrer am Sonntagnachmittag tödlich verletzt worden. Ein 60-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei ein Überholverbot missachtet und wollte an einem Fahrzeug vorbeifahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer. Der Wagen erfasste den 54-Jährigen frontal. Beim Autofahrer wurde den Angaben zufolge ein Atemalkoholwert von 1,3 Promille gemessen, er wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft habe die Unfallaufnahme durch einen Sachverständigen angeordnet.

