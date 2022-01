Stand: 25.01.2022 07:44 Uhr Autofahrer liefert sich Rennen mit Zivilfahrzeug der Polizei

Polizisten haben im Landkreis Northeim einen 25-jährigen Autofahrer gestoppt, nachdem er sich mit dem zivilen Streifenfahrzeug ein Rennen geliefert hatte. Der Mann war von Dassel in Richtung Mackensen teilweise mit über Tempo 170 gefahren. Als die Beamten ihn anhalten konnten, gab er an, er habe in dem zivilen Fahrzeug einen "Rivalen" gesehen und gedacht, der vermeidliche Verfolger habe mit ihm ein Rennen fahren wollen. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen ihn ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.01.2022 | 07:30 Uhr