Stand: 21.04.2022 15:00 Uhr Autofahrer flüchtet nach Verfolgungsfahrt zu Fuß vor Polizei

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag auf der A2 einer Polizeikontrolle davongerast. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Mann den Angaben zufolge über die Bundesstraße in Richtung Helmstedt. In einem Gewerbegebiet kam das Auto von der Straße ab, kollidierte mit einem geparkten Transporter, überfuhr einen Zaun und eine Hecke. Schließlich kam es mehrere Meter neben der Fahrbahn im Gebüsch zum Stehen. Weil das Fahrzeug laut Polizei erheblich beschädigt war, setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort.

Auto war gestohlen

Die Polizei suchte vergeblich nach dem Mann und bittet nun Zeugen um ihre Mithilfe. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann noch im Umfeld des Unfallortes aufhält. Den Angaben zufolge ist er etwa 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 52 10 zu melden. Da das Auto zuvor in Meine gestohlen worden war, ermittelt die Polizei gegen den Mann wegen schweren Diebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.04.2022 | 15:00 Uhr