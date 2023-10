Stand: 05.10.2023 13:07 Uhr Autofahrer erklärt 1,96 Promille mit Rumkugel-Genuss

Die Polizei in Wolfsburg hat in der Nacht zu Donnerstag einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Bei der folgenden Kontrolle verblüffte der 59-Jährige die Beamten mit seiner Erklärung. Einen per Atemalkoholtest ermittelten Wert von 1,96 Promille begründete der Mann, der den Angaben zu Folge gegenüber den Beamten starke Ausfallerscheinungen zeigte, mit dem Genuss von Rumkugeln. Insgesamt 500 Gramm der Konditoreispezialität will der Mann gegessen haben. Die Polizei hat ihm das nicht abgenommen - im Gegenteil: Selbst erfahrene Polizeibeamte habe er mit dieser Ausrede ins Schmunzeln gebracht, erklärte ein Polizeisprecher. Im Rahmen der stationären Verkehrskontrolle am Berliner Ring wurden der Führerschein und die Autoschlüssel des Mannes sichergestellt. Zudem musste er sich im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe abnehmen lassen.

Drei Fakten rund um die Rumkugel

Ein etwa 70 Kilogramm schwerer Mann könnte nach dem Verzehr von einem Kilogramm Rumkugeln etwa 0,35 Promille erreichen (Quelle: woman.at). Für 1,96 Promille müsste man also gut fünfeinhalb Kilogramm der schokoladigen Gebäckkugeln essen.

Das Jugendschutzgesetz greift auch, wenn sich Branntwein in Gebäck oder Pralinen befindet und deren Alkoholgehalt über einem Prozent liegt. Rumkugeln sind also eigentlich erst frei ab 18 Jahren.

Würden in Rumkugeln anstelle des Rums Aromastoffe verwendet, müsste auch die Produktbezeichnung angepasst werden. Dann dürften sie also nicht mehr Rumkugel genannt werden.

