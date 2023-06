Stand: 20.06.2023 09:57 Uhr Räuber-Duo nach Angriff auf Autofahrer vor Gericht

Zwei Männer müssen sich seit Dienstag vor dem Amtsgericht Göttingen verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im April vorigen Jahres einen Mann in seinem Auto überfallen und unter anderem zwei EC-Karten gestohlen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden Angeklagten ihr Opfer zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und dann mit einem Klappmesser in den Rücken gestochen haben. Der Mann erlitt dabei einen Lungenkollaps und wäre ohne rechtzeitige ärztliche Hilfe gestorben, so die Anklage.

