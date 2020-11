Stand: 18.11.2020 10:21 Uhr Autodieb entwischt der Polizei nach spektakulärer Flucht

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn bei Braunschweig ist der Polizei in der Nacht zu Mittwoch ein Autodieb entwischt. Zunächst war der Mann den Anweisungen der Polizei gefolgt, beschleunigte dann aber stark und flüchtete mit einer Geschwindigkeit von 240 Kilometern pro Stunde über die Autobahn. Die Polizei folgte dem Fahrzeug und forderte Verstärkung an. An der Abfahrt Braunschweig-Ost versuchte der Flüchtende die Autobahn zu verlassen, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte rund 150 Meter über eine Grünfläche neben der Autobahnabfahrt. An einem Zaun kam das Auto zum Stehen und der Fahrer rannte in eine Grünanlage. Der Polizei gelang es nicht, den Dieb zu fassen.

