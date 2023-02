Stand: 17.02.2023 13:51 Uhr Auto überschlägt sich mehrfach auf A39: Zwei Schwerverletzte

Auf der A39 hat sich am Donnerstagabend ein Unfall mit zwei Schwerverletzten ereignet. Als laut Polizei ein 59-jähriger Mann in Höhe Salzgitter Hüttenblick aus bislang ungeklärter Ursache sein Auto abbremste, konnte ein 29-Jähriger seinen Transporter nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr in das Auto des 59-Jährigen hinein. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug des 59-Jährigen mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Beide Personen wurden laut Polizei schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0531) - 476 37 15 bei der Autobahnpolizei zu melden.

