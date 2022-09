Stand: 03.09.2022 09:46 Uhr Auto überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte in Einbeck

In Einbeck im Landkreis Northeim sind am Freitag zwei Insassen eines Autos bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der 73-jährige Fahrer aus Osnabrück war demnach zusammen mit seiner 72-jährigen Ehefrau auf der B64 zwischen Brunsen und Wenzen unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr etwa 60 Meter den Straßengraben und überschlug sich. Ersthelfer kümmerten sich um die Schwerverletzten, die schließlich mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus geflogen wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.09.2022 | 10:00 Uhr