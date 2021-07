Stand: 01.07.2021 07:26 Uhr Auto prallt gegen Baum: Ein Toter, vier Menschen verletzt

Im Landkreis Gifhorn hat es in der Nacht einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei war ein Auto in der Gemeinde Groß Oesingen von der Hauptstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 25-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die vier weiteren Insassen - alle im Alter zwischen 20 und 24 Jahren - waren teilweise nicht mehr ansprechbar und kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen.

