Stand: 15.08.2023 20:54 Uhr Auto prallt auf A7 in Baustelle gegen Sperranhänger

Ein Auto ist in einer Baustelle auf der A7 im Landkreis Göttingen vermutlich ungebremst gegen einen Sperranhänger geprallt. Der 64 Jahre alte Fahrer aus Baden-Württemberg kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag gegen 9 Uhr in einer Baustelle bei Hann. Münden in Fahrtrichtung Hannover. Das Fahrzeug des 64-Jährigen verkeilte sich teilweise unter dem Anhänger, der auf dem Hauptfahrstreifen stand. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei schließt einen Krankheitsfall nicht aus. Es entstand ein Schaden von rund 165.000 Euro. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.08.2023 | 13:30 Uhr