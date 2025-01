Stand: 04.01.2025 13:08 Uhr Auto mit Kochtopf-Deckel beschädigt: Streit zwischen Frauen eskaliert

Auf einem Parkplatz in Northeim ist ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Laut Polizei kam es am Freitagmorgen zu einem Handgemenge zwischen der 57-Jährigen und der 38-Jährigen. Dabei schlug die ältere der jüngeren Frau mit der flachen Hand ins Gesicht. Im Anschluss wollte die 38-jährige Frau den Parkplatz mit einem Auto verlassen. Beim Wegfahren beschädigte die 57-Jährige das Auto der anderen Frau. Dazu verwendete sie den Angaben zufolge den Deckel eines Kochtopfes. Beide Frauen zeigten den Vorfall bei der Polizei an, schilderten den Ablauf des Streits aber unterschiedlich. Beide gaben an, dass mehrere Passanten eingreifen und den Streit schlichten wollten.

