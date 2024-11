Stand: 24.11.2024 16:23 Uhr Auto fängt Feuer: Tödlicher Unfall im Landkreis Northeim

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 248 ist am Samstagmittag ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Ildehausen und Oldenrode (Landkreis Northeim) mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Northeimer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das Fahrzeug fing nach dem Unfall Feuer und brannte vollständig aus. Wegen der Löscharbeiten war die B248 bis in die späten Abendstunden gesperrt.

