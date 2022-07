Stand: 22.07.2022 07:19 Uhr Auto brennt auf B244 in Helmstedt aus

Ein Auto ist in der Nacht auf Freitag auf der Bundesstraße 244 in Helmstedt ausgebrannt. Ein Mann rief gegen Mitternacht die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der gut 25 Jahre alte Wagen komplett in Flammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bis auf den Anrufer waren demnach keine weiteren Personen an der Brandstelle in der Nähe der Auffahrt zur A2. Für die Löscharbeiten wurde die Bundesstraße gesperrt. Da der Tank des Autos beschädigt war und Benzin auslief und sich entzündete, dauerten die Löscharbeiten gut eine Stunde. Die Brandursache war zunächst unklar. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.07.2022 | 09:30 Uhr