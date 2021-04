Ausgewählte Impfzentren erhalten erstmals Johnson & Johnson Stand: 30.04.2021 08:55 Uhr Am Freitag und Sonnabend wird erstmals der Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson an ausgewählte Impfzentren verteilt: Sie liegen in fünf Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen.

Beliefert werden zunächst die Impfzentren in Vechta, Delmenhorst, Salzgitter, Peine und Wolfsburg, heißt es aus dem Sozialministerium. Allein die Städte Salzgitter, Wolfsburg und der Landkreis Peine erhalten knapp 13.500 Dosen des jüngst in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffs. Ziel sei es, die Menschen in Gegenden mit besonders hohen Infektionszahlen schneller mit Impfungenversorgen und den Schutz der Bevölkerung kurzfristig erhöhen zu können, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Videos 2 Min Corona kompakt: Johnson & Johnson-Impfstoff für Niedersachsen 21.600 Dosen werden auf fünf Kommunen verteilt. Außerdem: Ermittlungen im Fall der "Alten Scheune" eingestellt. 2 Min

Eine Spritze - voller Schutz

Der Impfstoff von Johnson & Johnson muss nur einmal gespritzt werden. Denn bereits mit dieser einen Dosis soll ein vollständiger Impfschutz aufgebaut werden können. Man könne deshalb in kurzer Zeit vergleichsweise viele Menschen vor einer Erkrankung und schweren Verläufen schützen, so die Ministerin. Wegen des organisatorischen Vorlaufs habe man für die Auswahl der Regionen die Sieben-Tage-Inzidenz vom 22. April als Maßstab genommen. Allerdings: Aktuell haben die Grafschaft Bentheim und die Stadt Osnabrück höhere Inzidenzwerte als Peine und Wolfsburg. Weitere Lieferungen des Impfstoffs von Johnson & Johnson wurden dem Land bisher nicht angekündigt.

