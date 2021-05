Stand: 06.05.2021 10:20 Uhr Ausgangssperre wegen Rekord-Inzidenz in Hann. Münden

Erstmals wird im Landkreis Göttingen eine Ausgangssperre verhängt. Wegen vieler Corona-Fälle in Hann. Münden gilt ab Donnerstag bis zum 12. Mai, dass die Menschen zwischen 22 und 5 Uhr zu Hause bleiben müssen. Es gibt jedoch Ausnahmen für jene, die zur Arbeit oder etwa mit dem Hund nach draußen müssen. Inzwischen ist die Zahl der Infizierten in Hann. Münden auf 118 angestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 334. Am Donnerstag wurde deshalb auch die Mündener Tafel geschlossen. Der Landkreis Göttingen spricht von einem "diffusen Infektionsgeschehen ohne erkennbare Hotspots". Der Inzidenzwert für den gesamten Landkreis liegt bei 89,6.

Weitere Informationen Diffuses Infektionsgeschehen macht Hann. Münden zum Hotspot Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei 279. Mit einem weiteren Testzentrum will die Stadt gegensteuern. (04.05.2021) mehr

