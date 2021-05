Stand: 20.05.2021 11:36 Uhr Ausbau der Bahnstrecke Braunschweig-Wolfsburg beginnt

Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Wolfsburg und Braunschweig kann beginnen. Bund, Land und Bahn haben am Donnerstagvormittag den Finanzplan unterzeichnet. Mit rund 150 Millionen Euro Kosten ist es eines der größten Schienenprojekte Niedersachsens. Die Weddeler Schleife wird, wie 1990 beschlossen wurde, komplett zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Für Pendler zwischen Braunschweig und Wolfsburg bedeutet das in den kommenden Jahren längere Fahrzeiten und Schienenersatzverkehr. Von Oktober an wird die Strecke erstmals bis Dezember voll gesperrt. Wenn 2023 alles fertig ist, sollen Personenzüge halbstündlich zwischen Braunschweig und Wolfsburg pendeln können. Der Regionalverband Braunschweig hofft dann auf etwa 6.000 statt 4.000 Fahrgäste täglich.

