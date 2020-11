Stand: 27.11.2020 12:42 Uhr Aufmerksamer Schrotthändler lässt Bronze-Dieb auffliegen

Pech hat ein 28-jähriger Bronze-Dieb gehabt, der in Braunschweig eine 300 Kilogramm schwere Statue verkaufen wollte. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Mann hatte die bronzene Figur zuvor vor einem Sporthaus in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) gestohlen. Am Dienstag versuchte er, Teile davon einem Schrotthändler zu verkaufen. Dem kam dies merkwürdig vor. Er vertröstete den Verkäufer auf den nächsten Tag und schaltete die Polizei ein. Als der Täter beim Schrotthändler auftauchte, klickten die Handschellen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.11.2020 | 13:30 Uhr