Stand: 28.12.2020 12:37 Uhr Aufgelöste "Corona-Party": Aggressionen gegenüber Polizei

Die Polizei in Hann. Münden hat am Sonnabendabend eine illegale "Corona-Party" auf einem Spielplatz aufgelöst. Laut der Polizei gab es zunächst Zeugenhinweise nach etlichen, Alkohol trinkenden Personen. Als die Feiernden die Beamten bemerkten, ergriff ein Teil von ihnen sofort die Flucht in Richtung Wald. Einige Personen konnten die Polizisten sofort stellen, andere wurden im Nachhinein ermittelt. Demnach sind alle zwischen 17 und 27 Jahren alt. Verständnis für den Polizeieinsatz hatten sie offenbar nicht: Demnach reagierten mehrere der Feiernden uneinsichtig und aggressiv. Die Teilnehmer erhielten Platzverweise. Außerdem drohen ihnen Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.12.2020 | 13:30 Uhr