Stand: 18.09.2023 08:39 Uhr Auffahrunfall am Stauende auf der A2 - ein Schwerverletzter

Auf der A2 ist am frühen Montagmorgen bei Rennau (Landkreis Helmstedt) ein Auto an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren. Eine Person wurde laut Polizei schwer verletzt. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht. Die A2 wurde zwischen Rennau und Königslutter in Fahrtrichtung Hannover zeitweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min