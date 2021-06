Auffällige Häufung von Krebsfällen in der Gemeinde Friedland Stand: 22.06.2021 15:31 Uhr In der Gemeinde Friedland sind innerhalb von zehn Jahren ungewöhnlich viele Menschen an einem bestimmten Krebs erkrankt. Das geht aus dem Krebsregister Niedersachsen hervor.

Das Gesundheitsamt Göttingen will jetzt die Betroffenen und ihre Angehörigen befragen und untersuchen, ob die Häufung Zufall ist oder ob es einen gemeinsamen Auslöser dafür gibt. Das Krebsregister hatte innerhalb von zehn Jahren 54 bösartige Tumore im Lymphsystem registriert, rein statistisch wären aber nur 33 zu erwarten gewesen.

Verdacht 2012 hat sich nicht bestätigt

Wo genau sich in der Gemeinde Friedland diese Krebsfälle häufen, geht aus den offiziellen Daten nicht hervor, und auch Bürgermeister Andreas Friedrichs (SPD) sagte dem NDR in Niedersachsen, das sei nicht bekannt. Am Donnerstag soll es im Rat der Gemeinde dazu weitere Informationen geben. Schon 2012 hatte es in der Gemeinde Friedland im Umfeld einer Lackiererei den Verdacht auf ungewöhnlich viele Krebsfälle gegeben, der sich nach Angaben der Behörden aber nicht bestätigte.

Weitere Informationen Neues Krebsregister: Bessere Hilfe für Patienten Ein neues niedersächsisches Krebsregister mit Daten von Patienten soll Ärzten künftig helfen, Behandlungen zu verbessern. Der Probebetrieb des Systems hat begonnen. (12.04.2018) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.06.2021 | 06:30 Uhr