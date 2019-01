Stand: 16.01.2019 15:47 Uhr

Auf zum Gipfel: Brockenbahn fährt wieder

Der Räumtrupp am Mittwochmorgen hat schließlich grünes Licht gegeben: Nach starken Schneestürmen und Schneeverwehungen der vergangenen Tage fahren die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) wieder bis zum Brockengipfel. Das teilte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen am Mittwoch mit. Der Sturm habe sich abgeschwächt. Die Züge der Brockenbahn fahren also wieder ganz hinauf bis zum Brockenbahnhof und enden nicht notgedrungen in Schierke - wie es seit Sonnabend aufgrund der Wetterlage der Fall war.

Zwei Schneepannen innerhalb weniger Tage

In der vergangenen Woche war es gleich zweimal passiert, dass eine Dampflok samt Waggons in einer Schneewehe steckengeblieben war und aus eigenem Antrieb weder vor noch zurück kam. Beim ersten Mal, am 8. Januar, dauerte es aufgrund von Orkanböen und Schneefall drei Tage, bis Mitarbeiter der HSB die völlig vereiste Dampflok wieder freigeschaufelt hatten. Sie hatte sich kurz vor dem Gipfel in einer Schneewehe regelrecht festgefahren. Kaum war die Strecke durch die Lok nicht mehr blockiert, fuhr am Wochenende eine weitere in eine Schneewehe und entgleiste, als eine zweite Lok versuchte, sie herauszuziehen.

Eingeschneite Lok wird noch getestet

Die Lok, die tagelang eingeschneit war, befinde sich noch immer in der Werkstatt, so HSB-Sprecher Bahnsen. Am Donnerstag soll getestet werden, ob der Dampfkessel die Zeit im Schnee gut überstanden hat. Nach Angaben der HSB war es das erste Mal in den 26 Jahren, seit die Brockenbahn auch im Winter bis zum Gipfel fährt, dass Dampfloks im Schnee feststeckten.

